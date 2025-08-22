Bornova Belediyesi, ilçenin en yoğun arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalarda İzmir’de bir ilk olan bordür makinesi devreye alındı. Bu sistem sayesinde bordür döşeme işi saatte 100 metreye ulaştı ve işçilik maliyetleri üçte bire indirildi.

İlk bordüre nazar boncuğu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, beraberindeki belediye bürokratları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Bordür makinesinin döktüğü ilk bordüre nazar boncuğu yerleştiren Başkan Eşki, “Bu sistem Bornova’mıza hem hız hem de ekonomik avantaj sağlayacak. Fazla personel ihtiyacını ortadan kaldırarak iş gücümüzü de rahatlatacak. Çok kısa sürede uzun mesafelerde düzenleme yapabileceğiz. Mustafa Kemal Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak” dedi.

Modern cadde için çalışmalar sürüyor

Çalışmalar tamamlandığında Mustafa Kemal Caddesi modern bir görünüme kavuşacak. Yol iki şeritli hale getirilecek, her iki yanında otopark cepleri oluşturulacak. Orta refüj ateş tuğlası ile kaplanacak, dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirilecek ve peyzaj düzenlemeleriyle caddeye estetik bir dokunuş yapılacak.

Bornova Belediyesi, bu çalışmayla hem işçilik maliyetlerini düşürdü hem de İzmir’de bordür uygulamalarında yeni bir dönemi başlatmış oldu.