İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu için kayıt süreci başladı. Sporcular, 21 Eylül’de gerçekleşecek yarışa www.maratonizmir.org adresinden kayıt yaptırabilecek.

Parkur detayları açıklandı

Yarı maraton, 21 Eylül sabahı saat 07.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan start alacak. Koşucular, güzergâh boyunca İnciraltı Spor Tesisi’nin yanındaki doğal dönüş noktasına kadar ilerleyip yeniden Cumhuriyet Meydanı’nda yarışı tamamlayacak. Etkinlik, saat 10.00’da sona erecek.

Kurallara uygun, herkese açık yarış

Yarışma, Türkiye Atletizm Federasyonu ve World Athletics kurallarına uygun olarak organize edilecek. 16 yaş üstü tüm sporcular; lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı veya yabancı uyruklu koşucular katılabilecek. Yabancı sporcular ise pasaport ibrazı ve geçerli vize şartıyla yarışta yer alabilecek.

Sağlık ve güvenlik önlemleri hazır

Yarı maraton süresince parkurda sadece görevli araçların bulunmasına izin verilecek. Sporcuların güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm önlemler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak. Göğüs numaraları, çip sistemi ve parkur düzenlemeleri belediye ekiplerince sağlanacak.

İzmir’de spor festivali

Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, 21 Eylül’de bir kez daha spor tutkunlarını bir araya getirecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp aynı noktada sona erecek koşu, hem profesyonel atletlere hem de sporseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.