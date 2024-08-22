Altındağ Kemalpaşa Caddesi'ndeki işletmelerin kaldırım işgalleri, yayaların yürümesini zorlaştırınca Bornova Belediyesi harekete geçti. Denetimlerin artmasına rağmen bazı esnafların cezaları dikkate almadan işgale devam etmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile ortak bir çözüm getirilmesine neden oldu. Kemalpaşa Caddesi'nde, iki belediyenin personelinin birlikte görev yapacağı bir zabıta karakolu kuruldu.

Sabahın erken saatlerinde Kemalpaşa Caddesi'ne yerleştirilen konteyner, trafik akışını etkilemeden bölgedeki denetimlerin sürdürülebilmesi için düzenlendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bu çalışmalara bizzat katılım gösterdi.

Bölge sürekli denetim altında olacak

Bölge halkının yanı sıra, diğer esnaflar da kaldırım işgalinden rahatsız. Bu sorunla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla kurulan zabıta karakolunda, Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ortak hareket edecek. Bu yeni karakol sayesinde bölgenin sürekli kontrol altında tutulması ve düzenli olarak işyerlerinin ruhsatlarının denetlenmesi hedefleniyor.

İşgale anında müdahale edilecek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kaldırımların yayalara ait olduğunu vurguladı ve Bornova halkının ilçedeki tüm kaldırımlarda güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Eşki, "Kaldırımlara tezgah açan bazı kişilerin iş yeri dahi yok. Defalarca ceza yazmamıza rağmen ertesi gün yeniden aynı noktada olduklarını görüyoruz. Bundan böyle zabıtalarımız sürekli bölgede olacak ve kaldırım işgaline anında müdahale edecekler. Bölgedeki esnaf da görüntü kirliliğinden ve haksız rekabetten şikayetçi. Esnaflardan kaldırım işgali konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hep birlikte Bornovamızı huzurla yaşanacak bir kent haline getireceğiz" dedi.