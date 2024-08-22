Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenildi ve tur umutlarını İstanbul'daki rövanş maçına bıraktı. Bu mağlubiyet, Galatasaray'ın ülke puanı sıralamasına katkı sağlayamaması anlamına gelirken, Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki durumu da olumsuz etkiledi.

Galatasaray kaybetti, Prag kazandı

Aynı gün oynanan diğer UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında Sparta Prag, Malmö'yü 2-0 yenerek ülke puanına önemli bir katkı sağladı. Bu sonuç, Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki en büyük rakibi Çekya’nın aradaki farkı açmasına neden oldu. Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla 9. sıraya kadar yükselmişti, ancak bu sezonki performanslarla birlikte 35.300 puanla 10. sıraya gerilemiş durumda.

Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında durum şu şekilde:

İngiltere - 89.160 İtalya - 79.106 İspanya - 73.989 Almanya - 71.660 Fransa - 58.093 Hollanda - 54.566 Portekiz - 49.916 Belçika - 43.600 Çekya - 36.550 TÜRKİYE - 35.300 Norveç - 31.000

Kritik haftaya giriyoruz

Türkiye, ülke puanı sıralamasında yerini korumak ve yükseltmek için Avrupa’da mücadele eden diğer takımlarına umut bağlamış durumda. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu hafta sahne alacak ve alacakları sonuçlar ülke puanına doğrudan etki edecek.

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre’nin Lugano takımıyla 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30’da karşılaşacak.

, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre’nin Lugano takımıyla 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30’da karşılaşacak. Trabzonspor , UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile 22 Ağustos saat 22.00’da mücadele edecek.

, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile 22 Ağustos saat 22.00’da mücadele edecek. Başakşehir, aynı gün saat 21.45’te St. Patricks ile kozlarını paylaşacak.

Bu maçlarda alınacak olumlu sonuçlar, Türkiye’nin ülke puanı sıralamasındaki konumunu korumak ve hatta yükseltmek için kritik öneme sahip.