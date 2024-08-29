Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı amaçladığı Kent Market projesinde hızla büyüyor. Geçtiğimiz ay ilk Kent Market’i açan belediye, kısa sürede dört marketin daha açılışını gerçekleştirdi. Şimdi ise Yeşilçam ve Çamdibi şubeleri için gün sayılıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “İlk etapta Kent Market sayımızı altıya çıkaracağız,” dedi.

Herkes için erişilebilir ve destekleyici bir sistem

İlk Kent Market, Doğanlar'daki Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi içinde açılmıştı. Ardından Bornova Merkez, Altındağ ve Işıkkent’teki şubeler hızla devreye girdi. Başkan Ömer Eşki, "İlçemizde hiç kimse yatağına aç girmeyecek" diyerek projenin önemini vurguladı. Yeşilçam ve Çamdibi şubelerinin eklenmesiyle birlikte, market sayısı altıya ulaşacak. Naldöken, Pınarbaşı ve Karacaoğlan şubelerinin açılmasıyla bu sayı dokuz olacak.

İhtiyaç sahiplerine özel hizmet

Kent Marketlerde, gelir durumuna göre belirlenen kredilerle gıda, giyim, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Marketlerde yaklaşık 200 çeşit ürün bulunuyor ve hayırseverlerin de katkıda bulunabileceği bir sistem mevcut.

Hedef: 25 bin kişiye destek

Kent Marketlerde başvurular ve sosyal incelemeler devam ediyor. 2024 yılı sonunda yaklaşık 15 bin, 2025 yılı sonunda ise 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. İhtiyaç sahipleri, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak bu destekten yararlanabiliyor.

Destek sistemi nasıl çalışıyor?

İhtiyaç sahibi ailelere, iki ayda bir belirlenen krediler yükleniyor. Bayramlar öncesinde ise ekstra kredi desteği sunuluyor. Yaşlı veya yatağa bağlı hastaların ihtiyaçları, kapıya teslim edilen paketlerle karşılanıyor. Bornovalılar, kredilerini istedikleri marketlerde diledikleri ürünler için kullanabiliyor.

Bornovalılardan teşekkür

Kent Market şubelerinden alışveriş yapan Bornovalılar, evlerinin temel ihtiyaçlarını bu marketlerden karşılayabildiklerini belirtti. Vatandaşlar, eski yardım kolisi sistemine göre bu yeni modelin çok daha etkili olduğunu söyledi.

Eski Başkanların isimleri Kent Marketlerde yaşayacak

Bornova’da hizmet veren Kent Marketlere, eski belediye başkanlarının isimleri verilecek. Belediye Meclisi'nin kararıyla, sosyal belediyecilik alanındaki katkılarıyla tanınan başkanların isimleri marketlerde yaşatılacak. Bornova Merkez’e Celal Altınay, Doğanlar’a Vedat Dalokay ve Işıkkent’e Ahmet Piriştina gibi isimler verilecek.