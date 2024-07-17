Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Ehl-i Beyt Cami Derneği’nin düzenlediği “İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı”na katıldı. Başkan Eşki, iktidar hırsının peygamberimizin torunlarını bile katlettiğini hatırlatarak, “Kerbela, mazlumun yanında duran herkesin ilham kaynağıdır” dedi.

Kerbala dramı anlatıldı

Yeşilova Ehl-i Beyt Cami Derneği'nin düzenlediği anma programında Kuran tilaveti yapıldı ve 680 yılında yaşanan Kerbela dramını anlatan canlandırmalar sergilendi. İzmirli şair Tuğrul Keskin de programa katılarak duygu dolu bir konuşma yapıp şiir okudu.

Kerbela mazlumlar için mücadele eden herkesin ortak noktası

Başkan Eşki, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Hazreti Hüseyin'i, daha Hazreti Peygamber'e, Hazreti Ali'ye dökülen yaşlar kurumadan katledebiliyorlar. İktidar hırsı peygamberimizin torununu katlettirebiliyor. Bu acı her zaman taze kalmalıdır. Çünkü biz her mağdur edilen mazlumu, Hazreti Hüseyin ile özdeşleştiriyoruz. Her haksızlıkla karşı karşıya kaldığımızda aklımıza Kerbela geliyor. Kerbela, mazlumun yanında duran herkesin, mazlum için mücadele eden herkesin büyük bir hareket noktasıdır, büyük bir ilham kaynağıdır. Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela'da şehit edilen tüm mazlumları saygıyla anıyorum.