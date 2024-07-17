Özel okullardaki masraflar, her geçen yıl velilerin omuzlarına daha da ağır yükler bindiriyor. Şimdi de kitap fiyatlarına yüzde 400 zam bekleniyor.

Özel okullarda artan maliyetler

Özel okul zammı, servis ve yemek ücretlerine gelen zamlar derken, veliler şimdi de ders kitapları için astronomik fiyat artışlarıyla karşı karşıya. Geçen yıl 6 ila 10 bin lira arasında değişen ders kitabı ücretlerinin bu yıl 5 katına kadar çıkabileceği belirtiliyor. Birçok özel okulun, şimdiden 40 bin TL'lik kırtasiye faturası hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

Veliye 40 bin lira ek fatura

Özel okullarda sadece eğitim ücretlerine zam yapılmıyor; yemek ve servis ücretlerinin ardından şimdi de ders kitaplarında büyük artışlar bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen ders kitabı maliyetlerinin bu yıl 35-40 bin TL aralığında olabileceği tahmin ediliyor.

Fahiş fiyat tarifesi

Uzmanlar, özel okulların tüketici fiyat endeksiyle üretici fiyat endeksi ortalamasının 5 puan üzerinde bir artış yapabileceğini belirtiyor. Ancak birçok özel okulun, yemek, kitap, servis, etüt gibi ek ücretleri yüksek bedellerle ve fahiş artışlarla velilere dayattığını ifade ediyorlar. Bu durum, veliler arasında büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Bedava olmasına rağmen baskıyla satıyorlar

Özel eğitim kurumlarının, ilköğretim sisteminde bedava olmasına rağmen adeta baskıyla tüm öğrenci velilerine kendi bastırdıkları özel kitapları sattıkları belirtiliyor. Bu durum, velilerin mali yükünü daha da artırıyor ve tepkilere neden oluyor.

Veliler ne yapmalı?

Uzmanlar, sadece Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitapları kullanmak isteyen velilere, şikayetlerini ilgili kurumlara iletmelerini tavsiye ediyor. Veliler, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na, ilçe veya il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak durumu bildirebilir. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na da başvurabilirler.