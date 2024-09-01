İzmir'in Bornova ilçesinde, bir eğlence mekanında tanıştığı kadını kıraathaneye götürüp zorla alıkoyan zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Şiddetli çatışmanın ardından zanlı kıskıvrak yakalanırken, rehin alınan kadın zarar görmeden kurtarıldı.

Dün gece saatlerinde Bornova'da yaşanan olayda, A.G. isimli şahıs, eğlence mekanında tanıştığı H.D. adlı kadını Bornova'daki bir kıraathaneye götürdü. Kıraathanede H.D.'yi tabanca ile zorla alıkoyan A.G., polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri, uyarı ateşi ve sözlü ikazlar sonucu saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kamera kayıtlarında A.G.'nin polislere ateş ettiği ve polislerin dikkatli bir şekilde saldırgana yaklaştığı anlar yer aldı. Olayda polis ekipleri yara almadan kurtulurken, saldırgan A.G. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.