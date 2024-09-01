İzmir'in Menderes ilçesinde, Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda bu akşam saat 16.30 sıralarında çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevlerin hızla yayıldığı bölgeye, yangını söndürmek için geniş çaplı bir ekip sevk edildi.

Olay yerine 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer gönderildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele veriyor. Şu an için yangının büyüklüğü ve nedeni hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin yayılmasını önlemek ve olası riskleri azaltmak için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların bölgeden uzak durmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu. Yangının söndürülmesine yönelik mücadele devam ediyor.