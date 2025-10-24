Bornova Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Tahtacı Türkmenlerinin tarihi, gelenekleri ve doğayla iç içe yaşam felsefesi tanıtıldı. Etkinlikte ritüeller, belgesel gösterimi ve söyleşiyle kültürel miras vurgulandı.

Etkinlikte, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi bahçesinde hastalıklı bir ağaç, Tahtacı Alevi geleneğine uygun olarak kesildi. Ardından üç yeni fidan dikilerek doğaya saygı ve yaşamın sürekliliği simgelendi.

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde yönetmenliğini Uğurcan Taylan Adıyaman’ın üstlendiği belgesel izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından yapımcı Birol Soylu ve Tahtacılar Kültür Dernekleri Başkanı Yolcu Bilginç, kültürün tarihsel kökenleri ve doğayla bağı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır: “Belgeseller kültürümüzü yaşatıyor. Şehirleştikçe kültürden uzaklaşıyoruz; bu etkinlikler çok anlamlı.”

Birol Soylu: “Tahtacı kültürü doğaya duyulan derin saygının ifadesidir.”

Yolcu Bilginç: “Binlerce yıllık kültür hazinemizi korumalıyız.”

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş ve Basın Yayın Müdürü İlyas Aydınalp, kültürel işbirliğinin önemine dikkat çekti. Söyleşinin ardından, halk müziği sanatçısı Yolcu Bilginç, Anadolu Türkmen ve Alevi kültürünü anlatan türkülerle dinleyicilere kültürel bir yolculuk sundu.