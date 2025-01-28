Bornova’da açılışı yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kahramanlarını onurlandırıyor. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kıbrıs’ın Türk milletinin kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Tugay, “Siyasi nedenlerle farklı yorumlar yapılabilir ama Kıbrıs bizim için siyaset üstü bir konudur. O harekat, birçok insanın hayatını kurtardı ve Kıbrıs her zaman kardeşimizdir” dedi.

“Kıbrıs için üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Tören konuşmasında babasının bir Kıbrıs gazisi olduğunu söyleyen Başkan Cemil Tugay, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kutsal ve haklı bir müdahale olduğunu vurguladı. Tugay, Türkiye’nin hangi siyasi parti tarafından yönetilirse yönetilsin, Kıbrıs’ın güvenliği için gereken her adımı atacağını belirterek, "Siyasi nedenler ile başka türlü tanımlamalar yapılabilir ama yüreğimizde Kıbrıs bizim için siyaset üstünde çok değerli. O gün yapılan o hareket çok kutsal ve değerliydi. Bir sürü insanın hayatını kurtardı. O ambargo sürecinde içimiz acısa da mücadelenin haklılığı konusunda hiç şüphe düşmedi. Kıbrıs başka bir ülke değil, bizim için kardeş ve akraba. Onlara yönelik tehdit olduğunda o gün olduğu gibi aynı cevabı bugün de alırlar. Türkiye hangi siyasi parti tarafından yönetilirse yönetsin, Türk milleti Kıbrıs'ın incinmesine izin vermez. Kıbrıs için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Serdar Denktaş: “Biz varız”

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Rauf Denktaş’ın oğlu ve eski KKTC Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, konuşmasında İzmir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki önemini hatırlatarak, Kıbrıs'ın bağımsızlığı için mücadele eden şehitlerin büyük bir payı olduğunu ifade etti. Serdar Denktaş, “İzmir'den ders almayan Yunanların, işgal ettiği toprakta can verip kan döktüğü ve o toprağı vatan yaptığı, o vatan üstünden kurtuluş mücadelesi vererek devlet kuran son Türk'ü, Rauf Denktaş'ı geleceğe anlatabilecek noktaya gelmişsek şehitlerimizin payı büyüktür. Bağımsız devlet olarak dünya tanımıyor ama biz varız” dedi.

“Türk gençlerine güvenin”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Rauf Denktaş’ın “Söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyet” sözlerini hatırlatarak, bu cümlenin Türk milletinin geleceğini şekillendiren bir ifade olduğunu vurguladı. Eşki, "Bu cümle aslında o günlerden bugünlere Türk milletinin ufkunu açacak veciz bir cümle. Tüm Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu, oradaki katliamın devam ettirilmemesi değil çok daha büyüklerinin yaşanmaması için Kıbrıs'ın güvenliğinin önemini anlatıyor. Türkiye'nin yükseleceği yer Kıbrıs'ın Beşparmak dağları, uçsuz bucaksız mavilikleri, Türk gençleridir. Türk gençlerine güvenin" diye konuştu.

Törenin sonunda, Rauf Denktaş’ın büstünün bulunduğu alana, Denktaş’ın mezarından getirilen toprakla fidan dikimi yapıldı.