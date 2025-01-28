Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gazeteci Ayşe Barım’a karşı yapılan hukuksuzlukları eleştirdi. Abdullah, Barım’ın tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, “Ayşe'nin tutuklandığı, akıl almaz bir yerdeyiz” diyerek durumu eleştirdi.

"Ayşe'nin tutuklanması akıl almaz"

Abdullah açıklamasında ayrıca, “Yine ve yeniden ve zaten, aslında her zamanki gibi önce adalet dediğimiz bir noktadayız” diyerek adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.