Kitap kokusunun oyunlarla, müzikle ve kahkahalarla harmanlandığı şenlikte, minikler hem öğrendi hem eğlendi.

Etkinlik boyunca çocuklar, kukla tiyatrosundan dans gösterilerine, yüz boyamadan kitap atölyelerine kadar birbirinden eğlenceli etkinliklerde yer aldı. Baloncuk gösterileri ve canlı müzik dinletileri de güne renk kattı. Şenlik sonunda ise çocuklara çeşitli hediyeler verilerek kitapla kurdukları bağın pekişmesi sağlandı.

Küçük Adımlarla Kütüphaneye

Kütüphane Haftası kutlamaları bununla da sınırlı kalmadı. Bornova Belediyesi, ilçedeki Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde eğitim gören 3-6 yaş grubu minikleri de Atatürk Kitaplığı’nda misafir etti. Küçük ziyaretçiler, kütüphane turunun ardından hem kitaplara dokundu hem de eğitici hikâyelerle kitap sevgisi kazandı.

Başkan Eşki’den Geleceğe Mesaj

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kütüphanelerin çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekerek, “Kütüphaneler sadece bilgiyle değil, hayal gücüyle de beslenilen yerlerdir. Bugün burada gördüğümüz mutluluk ve heyecan, bizlere gelecek adına umut veriyor. Kitaplarla büyüyen bir kuşak yetiştirmek bizim en büyük hedefimiz,” dedi.