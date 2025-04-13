Aralarında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Fatih Keleş ve Necati Özkan gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu tutuklular, Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli’deki cezaevlerine naklediliyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gelişmeye tepki göstererek sosyal medya hesabından, “Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi’ diye talimat var anlaşılan,” sözleriyle sürece tepki gösterdi. Günaydın, çok sayıda ismin farklı cezaevlerine gönderildiğini belirterek, bu uygulamanın sistematik olduğuna dikkat çekti.

"Gece Yarısı Talimatı ile Hazırlık Başladı"

Tutukluların avukatlarından alınan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı’ndan gönderilen yazı doğrultusunda sevk kararları cezaevine akşam saatlerinde iletildi. Tutukluların saat 21.00 civarında sağlık kontrolünden geçirildiği ve sabaha karşı gerçekleşecek nakil işlemleri için hazırlık yapmaları istendi.

“Yargılamaya Uzak Cezaevleri, Savunma Hakkına Darbe”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, yapılan sevk işlemlerinin savunma hakkını zedelediğini savundu. “Yargılamaların İstanbul’da yürütüleceği düşünüldüğünde, tutukluların başka illerdeki cezaevlerine gönderilmesi, avukat görüşmelerini ve savunma sürecini ciddi şekilde zorlaştırır. Bu, hukukçuların büyük çoğunluğunca savunma hakkı ihlali olarak kabul edilmektedir,” dedi.

Gözler Yeni Sevklerde

Yapılan bu sevklerin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan diğer isimleri de kapsayacak şekilde genişleyebileceği belirtiliyor. Gözler, önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı’ndan çıkabilecek yeni sevk kararlarında olacak.