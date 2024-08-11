Bornova’nın kırsal mahallelerinde yangınların artması üzerine muhtarlara yönelik “Temel Yangın Güvenliği Eğitimi” düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, yangınların büyük bir çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu vurgulandı. Muhtarlara, yangınların çıkmaması için alınması gereken önlemler ve yangın sırasında nasıl davranmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı.

Yaz aylarında kırsal, kış aylarında kent merkezinde eğitimler devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, eğitimlerin özellikle yaz aylarında yangın riski yüksek olan kırsal bölgelerde başladığını, kış aylarında ise kent merkezinde devam edeceğini belirtti. Korkmaz, yangınlarla mücadelede muhtarların kilit bir role sahip olduğunu ifade etti.

Bornova Belediyesi’nden yangınlarla mücadelede etkin iş birliği

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangınların büyük bir kısmının dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığını belirterek, bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yangınlarla mücadelede etkin çalışmalar yürüttüklerini ve muhtarların bu konuda daha aktif bir rol üstlenmelerini sağladıklarını dile getirdi.

Sigara izmaritleri büyük tehdit

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz, Bornova’da yılın ilk 8 ayında 1600 yangın çıktığını ve bu sayının önceki yıla göre %400 artış gösterdiğini ifade etti. Korkmaz, yangınların büyük kısmının sigara izmaritlerinden kaynaklandığını belirterek, muhtarlara mangal ateşi konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Bilinç ve sakinlik hayati önem taşıyor

İtfaiye Eğitmeni Cihan Varoğlu, yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında muhtarları bilgilendirirken, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve yanıcı maddelerin tehlikeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Varoğlu, yangınlara neden olan faktörlerin başında bilgisizlik ve ihmalin geldiğini belirterek, yangın anında sakin kalmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, muhtarların eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki rolünün kritik olduğunu söyledi. Eğitim sonunda muhtarlar da söz alarak, yangın güvenliği konusunda yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdiler.