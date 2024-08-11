Türkiye'nin dört bir yanına 19 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için ata tohum çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanına 19 milyon yerel tohum dağıtarak tarımsal üretime katkıda bulunmaya devam ediyor. Verimli toprakları ve tarım odaklı yapısıyla öne çıkan Muğla’da, belediyenin Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi 2025 yılına yönelik çalışmalarına başladı. 29 Ekim 2016 tarihinde kurulan ve Türkiye’nin en kapsamlı tohum merkezi olma özelliğini taşıyan bu tesis, ata tohumlarını envanterine alıp, üretim sürecini titizlikle sürdürerek, yurt geneline dağıtım için hazırlıklarını tamamlıyor.

Yerel Tohum Ulusal Güç

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganıyla faaliyet gösteren merkez, 980 çeşit ata tohumunu envanterinde barındırıyor. Bu çeşitler arasında sebze tohumlarının yanı sıra orman, kaba yem ve tıbbi aromatik bitki tohumları da bulunuyor. Yerel Tohum Merkezi, bu değerli tohumları Türkiye’nin her köşesine ulaştırmak için kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, 2025 yılı tohum dağıtımı için yürütülen çalışmaları şu sözlerle özetliyor: "Nisan ayında dikimini gerçekleştirdiğimiz fidelerden elde ettiğimiz tohumların çıkarma, yıkama ve kurutma işlemleri devam ediyor. Bu süreçlerin ardından laboratuvarlarımızda çimlenme testi, tohumla taşınabilir hastalık ve zararlı analizlerini yapıyoruz. Sağlıklı tohumlarımızı 1 Şubat itibarıyla Türkiye’nin 81 iline dağıtmaya başlayacağız."