Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarlarla yaptığı toplantıda belediyenin sınırlı bütçesine rağmen önemli adımlar attıklarını belirtti. Köyler ve kenar mahalleler için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 45 mahalleyi temsilen katılan muhtarlarla Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Belediye bürokratları ve meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün projeleri ve Nisan ayından bu yana yapılan çalışmaların sunumu gerçekleştirildi. Başkan Eşki, Bornova'nın geniş bir ilçe olduğunu, her mahallede farklı ihtiyaçlar bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda özellikle kenar mahallelere ve köylere yönelik hizmetlere ağırlık verileceğini vurguladı.

Birlikte Sorunları Çözeceğiz

Başkan Ömer Eşki, tüm mahalleleri ziyaret ettiklerini ve mahallelerin farklı sorunlarının bulunduğunu ifade etti. "Göreve geldiğimden bu yana mahallelerimizde gözlemler yaparak, Temizlik, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta Müdürlükleri gibi birimlerle koordineli çalışıyoruz. Belediye sorumluluğundaki konularda çözüm üretirken, sağlık ocağı, karakol gibi talepler için ilgili kurumlarla iş birliği yapıyoruz" dedi. Eşki, özellikle çocukların eğitimi için okulların boya ve bakım işlerini üstlendiklerini, temizlik çalışmalarına da dahil olacaklarını sözlerine ekledi.

Personel Sayısında Artış Yapılacak

Başkan Eşki, sahada görev yapan zabıta ekiplerinin yetersiz olduğunu, ancak seyyar satıcılarla mücadelede önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi. Personel artırımıyla bu başarıların daha da artacağını belirten Eşki, "Son 5.5-6 aylık süreçte hedeflerimizin büyük kısmını gerçekleştirdik. Eksiklerimizi görüp planlamalarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

Muhtarların Talepleri Dinlendi

Toplantının sonunda 45 muhtarın soruları cevaplandı ve talepleri alındı. Başkan Eşki, sorunların çözümü için iletişimde kalmanın önemine dikkat çekerek, "Her zaman yanınızda olacağız, sorunları birlikte çözmeye devam edeceğiz" diye konuştu.