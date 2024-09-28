Hammadde sektöründe dünyanın en büyük bilgi ve yenilik ağı olan EIT RawMaterials, İstanbul'da yeni bir Bölgelerarası Merkez açarak Türkiye ve Orta Asya’yı Avrupa endüstrisine bağlamayı hedefliyor. EIT RawMaterials, stratejik bir ortaklık kurduğu TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ile birlikte bu yeni girişimi duyurdu. Merkez, kritik ve stratejik hammadde projelerini Avrupa ile entegre ederek, Doğu ve Batı arasında işbirliği fırsatları yaratacak.

Bu adım, Avrupa Birliği'nin hammadde tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve kritik hammaddeler üzerindeki bağımlılığı azaltma hedefine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Avrupa'nın Kritik Hammaddeler Yasası (CRMA) ve Mario Draghi tarafından hazırlanan Avrupa Komisyonu raporları da, bu ihtiyacın aciliyetini vurguluyor.

İstanbul’daki EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi, Orta Asya’nın zengin kaynak potansiyelini Avrupa endüstrisine sunarak yeni keşifler için de fırsatlar yaratacak. Aynı zamanda merkez, yeşil teknolojilerin bölgeye tanıtılması ve Avrupa pazarına hammadde akışının güçlendirilmesi konusunda da kritik bir rol oynayacak.

Merkezin, bölgedeki inovasyon, eğitim ve iş yaratımını teşvik etmesi beklenirken, Avrupa’nın rekabetçiliğine katkıda bulunacağı da öngörülüyor.