Olay, Bornova’da yaşandı. Otomobil sahibi, sabah saatlerinde aracına geldiğinde, aracının ses sisteminin yerinde olmadığını fark etti. Yaklaşık 200 bin TL değerinde ses sisteminin çalındığını belirleyen araç sahibi durumu hemen polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli A.Y.’nin, olay anında otomobilin çevresinde dolaştığı, etrafı kontrol ettikten sonra kapıyı açarak araca girdiği ve ses sistemlerini sökerek çaldığı anlar görüntülere yansıdı.

Evinde Yakalandı, Ses Sistemi Ele Geçirildi

Elde edilen görüntüler doğrultusunda harekete geçen ekipler, A.Y.’nin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheli, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalınan ses sistemi de eksiksiz şekilde ele geçirildi.

Adliyeye Sevk Edildi, Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ses sistemi ise tutanakla sahibine teslim edildi.