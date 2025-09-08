Bornova Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Eros Kedi Kliniği, modern teknolojiyle donatılmış altyapısı, uzman kadrosu ve geniş hizmet yelpazesiyle kısa sürede hem hayvanseverlerin hem de patili dostların uğrak noktası haline geldi.

Güçlü kadro ve altyapı

Klinikte 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve destek personeliyle birlikte toplam 11 kişi görev yapıyor. Bu sayede Bornova’daki sokak hayvanlarına daha hızlı, kapsamlı ve profesyonel hizmet veriliyor. Yeni merkezin öne çıkan özelliklerinden biri de muayene saati kısıtlamasının bulunmaması. Ayrıca kısırlaştırma kapasitesi, eski kliniğe göre iki katına çıkarıldı.

Sosyal etkinliklere ev sahipliği

Eros Kedi Kliniği, yalnızca tedavi merkezi değil; aynı zamanda sahiplendirme etkinlikleri, hayvansever buluşmaları ve sosyal organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Böylece sokak hayvanlarının yaşam koşulları iyileştirilirken, Bornovalıların hayvan sevgisi ortak bir zeminde buluşturulacak.

Eros’un adı yaşatılıyor

Klinik, İstanbul’da vahşice öldürülen ve tüm Türkiye’de vicdanları yaralayan kedi Eros’un adıyla açıldı. Bornova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Büyükpark’taki eski kliniğin karşısında, Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi’nin kesişiminde hizmet veren merkez, kısa sürede Bornovalı hayvanseverlerin gözdesi oldu.

Başkan Eşki’den mesaj

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, merkezin önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Hayvan dostlarımızın yaşam hakkını korumak bizim önceliğimiz. Bu klinik sadece tedavi hizmeti sunmakla kalmayacak; sahiplendirme çalışmalarıyla, etkinliklerle ve bilinçlendirme faaliyetleriyle Bornova’nın kalbinde yaşayan tüm hayvanseverler için bir buluşma noktası olacak. Eros’un adı Bornova’da yaşasın, vicdanları yaralayan o acı olay unutulmasın istedik.”