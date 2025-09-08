İstanbul’da mahkeme kararıyla kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası polis tarafından abluka altına alınırken, CHP Gençlik Kolları’nın çağrısıyla başlayan protestolar İzmir’e sıçradı. Ege Üniversitesi öğrencileri, bugün 23.00’te İzmir CHP İl Binası önünde destek eylemi düzenledi.
İstanbul’da CHP İl Binasına polis ablukası
Mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası polis tarafından abluka altına alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığına çıkan yollar kapatılırken, binaya giriş-çıkışlar engellendi.
Gençlik kollarının çağrısı üzerine çok sayıda vatandaş CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yöneldi. Vatandaşlar polis barikatını aşmaya çalıştı.
Eylemler İzmir’e de sıçradı
İstanbul’daki eylemlerin ardından İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencileri, CHP İl Binası önünde destek eylemi yaptı. Öğrenciler, İstanbul’daki polis ablukasını protesto ederek demokratik haklarını kullanma çağrısında bulundu.
Karara Mansur Yavaş da tepki gösterdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Parti üyelerimizin binaya sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir?” diyerek tepki gösterdi.
Özgür Özel ve Özgür Çelik de çağrı yapmıştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “İstanbul’daki baba ocağına sahip çıkın” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuyla ilgiili “Görevimizin başındayız” mesajı vermişti.