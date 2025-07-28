Bornova Belediyesi’nin Yeşilova Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü 11 dönümlük Bisiklet Performans Parkı projesinde sona yaklaşıldı. Park, genç bisiklet tutkunları için hem güvenli sürüş alanı hem de sosyal bir buluşma noktası olacak.



İzmir’de bir ilk: Güvenli bisiklet sürüşü için özel pist

Bornova Belediyesi’nin Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak’taki 11 dönümlük alanda inşa ettiği Bisiklet Performans Parkı projesi, İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan pump track pist düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Parkta sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, parkın sadece spor alanı değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi olacağını belirtti.

Eşki: “En nitelikli projelerimizden biri”

Başkan Eşki, projenin ayrıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Buraya İzmir’in en güzel parklarından birini yapıyoruz. Bisiklet performans parkı ve pump track pist düzenlemesiyle bu alan, dönemimizin en nitelikli projelerinden biri olacak. Tüm geometrik detaylar, kullanıcı güvenliği gözetilerek tasarlandı. Açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Gençlerden ilgi ve teşekkür

Bisiklet parkını heyecanla bekleyen mahalle sakinlerinden genç sporcu Alperen Yılmaz, Başkan Eşki’ye teşekkür ederek, “Park çok güzel oluyor. Artık başka yerlere gitmemize gerek kalmayacak. Bisiklet tutkunları artık buraya gelecek,” dedi.

Sındır’dan destek: “Gençlere değer veren bir yatırım”

CHP’de üç dönem milletvekilliği ve genel sekreterlik görevinde bulunan, Bornova Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da parkı ziyaret etti. Başkan Eşki ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Sındır, projeyi çok beğendiğini belirterek, “Bornova için çok özel bir yatırım. Gençlere yönelik bu tarz projeleri görmek gurur verici” ifadelerini kullandı.