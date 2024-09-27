İzmir'in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, 40 yaşındaki Hüseyin Esmer hayatını kaybetti. Olay, saat 09.10 sıralarında 540. Sokak'ta bulunan bir kıraathane önünde yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin Esmer çay içmek için kıraathaneye gittiği sırada, husumetlisi F.O.'nun (27) kendisini takip ettiğini fark etti ve içeriye doğru kaçmaya çalıştı. Ancak F.O., Esmer'e tabanca ile dört el ateş etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Esmer, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Esmer kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi F.O. ise olayın hemen ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, Esmer’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.