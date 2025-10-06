Havaların soğumasıyla birlikte Bornova Belediyesi, sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlara yönelik sıcak çorba ikramı uygulamasını başlattı. İlk dağıtım, Bornova Metro İstasyonu çıkışında, öğrenciler ve işe gidenlerin en yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirildi. Sabah 07.00'den itibaren başlayan çorba ikramı, önümüzdeki günlerde Bornova'nın farklı noktalarına da yayılacak.

Her gün 1000 kişiye, Kent Lokantası lezzetiyle sıcak başlangıç

Bornova Metro çıkışında her sabah 1000 kişiye sıcak çorba, yanında ekmek ve su ile birlikte ikram ediliyor. Çorbalar, Bornova Belediyesi'nin sosyal dayanışma projesi olan Kent Lokantaları'nın mutfağında hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Her gün farklı çeşitlerle sunulacak çorbalar, hem öğrencilerin hem de çalışanların içini ısıtıyor.

Başkan Eşki: 'Her sabah sıcak bir selamla karşılayacağız'

İlk çorba dağıtımına katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlara çorba ikram ederek güne onlarla birlikte başladı. Dayanışma vurgusu yapan Başkan Eşki, 'Her sabah vatandaşlarımızı Bornova Metro girişinde sıcak çorba ikramımız ile karşılıyor olacağız. Soğuk günlerde küçük bir sıcaklık, büyük bir gülümseme yaratabiliyor. Afiyet olsun.' diye konuştu.

Dayanışma geleneği büyüyor

Bornova Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören sıcak çorba ikramını bu yıl da genişleterek sürdürüyor. Kentte sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak görülen uygulama, öğrencilerden işçilere, emeklilerden esnafa kadar her kesimden vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanıyor.