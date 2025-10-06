HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir, Pazartesi öğleden sonra başlayacak yağışlarla Çarşamba’ya kadar sağanak altında olacak. Hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar düşecek.

İzmir yeni haftaya yağmurla başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir, Pazartesi öğleden sonra başlayacak sağanak yağışların etkisi altına girecek. Yağışların Çarşamba gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ dışındaki tüm ilçelerde yağmurun etkili olacağı, yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanakların yaşanacağı bildirildi.

Kıyı ilçelerde dolu ihtimali

Meteoroloji uzmanları, özellikle Salı günü kıyı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görülebileceği uyarısında bulundu. İZSU ekipleri, kanalizasyon taşkınlarına karşı tedbir alırken vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Pazartesi günü 25 derece civarında seyredecek sıcaklıklar, Salı ve Çarşamba günleri 20 dereceye kadar gerileyecek.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle grip ve soğuk algınlığına karşı vatandaşları uyardı.

“Metrekareye 80 kg yağış bekleniyor”

İzmir Hava Durumu ekibi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Pazartesi akşam saatlerinde batıdan giriş yapacak yağışlı sistem, Salı günü aralıklarla kuvvetli sağanaklara dönüşecek.

Çarşamba günü yağış daha zayıf seyredecek ancak akşam saatlerine kadar sürecek.

İzmir genelinde yer yer 80 kg/m² civarında yağış bekleniyor.

Rüzgârın Pazartesi öğleden sonra kıyılarda kuvvetli eseceği, hafta içinde ise daha sakin seyredeceği belirtildi.