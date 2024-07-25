Saat 23.00 sıralarında Bornova Yeşilçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsmail Güller (31) kasığına isabet eden 3 mermi ile ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı.

Bornova Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta gerçekleşen silahlı saldırıda, İsmail Güller sokakta yürüdüğü sırada motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan, Güller'e ardı ardına ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Güller, kasığına isabet eden 3 mermi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Güller'in ağır yaralı olduğunu belirledi. Hızla ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmail Güller'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.