Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde sıcaklıkların artarak devam edeceği ve yaz mevsiminin normalden daha uzun sürebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle Eylül ayında sıcaklıkların azalma yerine artış gösterebileceği vurgulanıyor.

Meteoroloji uzmanları, Haziran ayından bu yana etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgalarının Temmuz ayının ortasından itibaren daha da şiddetlenerek devam ettiğini belirtiyor. Bu durumun, yaz mevsiminin normalden bir ay daha uzayabileceği ihtimalini doğurduğunu ifade ediyorlar.

Özellikle şehir içlerindeki sıcaklıkların 40 dereceyi bulabileceği uyarısı yapılırken, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının bölgedeki nem miktarını artırarak bunaltıcı bir atmosfer oluşturacağına dikkat çekiliyor. Bu durumun, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ani yağışlara ve hatta sel risklerine neden olabileceği belirtiliyor.

Kıtlığa neden olabilir

Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki artan sıcaklıkların ve kuraklığın önümüzdeki aylarda su kıtlığına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Alternatif su kaynaklarının kullanımının önemini vurgulayan uzmanlar, vatandaşların su kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyorlar.

Fosil yakıtların aşırı kullanımının ve küresel savaşların atmosferdeki hava dalgalarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiliyor. Bu durumun, iklim değişikliği ile birlikte daha sık görülen aşırı sıcaklık ve kuraklık olaylarına yol açabileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, vatandaşların bireysel ve kurumsal düzeyde alacakları tedbirlerin önemini vurgularken, özellikle su tasarrufu, ağaçlandırma ve enerji verimliliği gibi konuların önemine değiniyorlar. Ayrıca, sıcaklıkların etkilerine karşı alınacak tedbirlerin bu süreçte kritik olduğunu belirtiyorlar.