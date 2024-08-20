Bornova Belediyesi, gıda güvenliği ve yerel üreticiyi destekleme çabaları kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürürken, kış dönemi için 120 bin fideyi üreticilere dağıttı. Karaçam Mahallesi'nde düzenlenen fide dağıtım etkinliğine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı.

Tohum bahçelerinde 50 çeşit atalık tohum üretimi

Belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan yerel tohum bahçelerinde yaklaşık 50 çeşit atalık tohum üretiliyor. Bu tohumlardan elde edilen fideler, Bornovalılara ulaştırılarak yerel tarıma önemli bir katkı sağlanıyor. İlkbaharda domates, biber ve patlıcan gibi sebze fideleriyle üreticilere destek olan Bornova Belediyesi, kış döneminde ise 120 bin sebze fidesinin dağıtımına başladı.

Kış sebzeleri eğitimi

Tamamen yerel tohumlardan yetiştirilen kışlık sebze fideleri, eski köy yerleşimlerinde mahalle statüsünde bulunan alanlarda düzenlenen “Kış Sebzeleri Yetiştirme Teknikleri” eğitimi sonrasında dağıtılıyor. Karnabahar, lahana, brokoli, marul, kereviz ve pırasa gibi ürünlerden oluşan bu fideler, kış aylarında üreticiye büyük fayda sağlıyor.

Başkan Eşki: "Tarımsal üretimi artıracağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal üretimin artırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, göreve başladığı ilk günden bu yana tarımı yeniden ayağa kaldırmak için kararlı adımlar attıklarını belirtti. Eşki, "Çiftçimizin maliyetlerle başa çıkmakta ne kadar zorlandığını biliyoruz. Bornova Belediyesi olarak bu zorlu şartlar altında üretim yapmaya devam eden çiftçilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz," dedi.