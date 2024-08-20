Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında aktif rol oynayan terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı Irak’ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak’ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK/KCK’ya karşı sürdürdüğü operasyonları aralıksız olarak devam ettiriyor. Son olarak, örgütün dronlu saldırılarında yer alan ve kritik görevler üstlenen Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak, MİT tarafından başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Nokta operasyonuyla teröriste darbe

MİT, Zilan Azak’ın PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında önemli bir rol oynadığını ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğunu belirledi. Teröristin yer aldığı operasyonlar hakkında detaylı bilgi toplayan MİT, Zilan Azak’ın yerini belirlemek için sahadan gelen verileri titizlikle değerlendirdi.

Azak’ın konumu, MİT’in örgüt içindeki saha ajanları aracılığıyla tespit edildi. MİT, bu bilgileri kullanarak hedefe yönelik bir nokta operasyonu gerçekleştirdi. Terörist, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde bulunuyordu.

Terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ın geçmişi

Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak, 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak PKK/KCK saflarına katıldı. Silahlı eğitim için Irak’ın Gare bölgesine gönderilen Azak, burada terör örgütü içindeki faaliyetlerine başladı.

Hakkında teröre destek vermekten ve nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda yer aldı. Son olarak, PKK/KCK tarafından istihbarat toplama ve dron faaliyetleri için görevlendirildi.