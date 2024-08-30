Haberekspres Gazetesi'nden Tugay Kılıç'ın haberine göre, Bornova’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, salı günü 4 çocuğunu silahla vurup intihara kalkıştı. Çocuklardan 3'ü hayatını kaybederken, yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Vesim Şimşek'in ve kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. Olaydan iki gün önce babalarının çocuklarına memnun etmek için köfte ekmek alıp, eve getirdiği, ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.

Elindeki silahla intihar etmesinin ardından yaşanan olayı hazmedemeyen Altındağ Mahallesi sakinleri, ağır travmaya maruz kaldığının altını çizerek "Günlerdir uyumuyoruz, korku içindeyiz. Bize psikolojik destek lazım" dedi.

Vesim Şimşek'in arkadaşı Mustafa Karataş, "Ben, çocuklarını öldüren ve intihar eden Vesim'in (Şimşek) komşusu, akrabası ve köylüsüyüm. Ben, burada akrabası ve komşusu olarak değil, bir insan olarak anlatayım. Vesim, 2 buçuk ay önce eşi tarafından terk edildi. Eşi ise Manisa'da babasına gitti. Vesim ise, defalarca bana gelip dert yandı, eşinin geri gelmesini çok istedi. Ben, elimden geldiğince eşinin geleceğini söylerdim. Eşini aradığında yalvar yakar evine dönmesini isterdi. Çünkü hâlâ ağzında emziği olan bir kızı vardı, diğerleri de çok küçüktü, biri ise 14 yaşındaydı. Parasal bir sıkıntıları olmadığını söyleyip eşinin gelmesini istediğini söylüyordu. Çünkü Vesim'in, söyledikleri gibi ekonomik sorunları yoktu. hafta içi fabrikada, hafta sonu ise inşaatta çalışır, çocuklarına bakardı. Kimse ekonomik sorunları vardı demesin" dedi.

Ekonomik sorun yok

Vesim Şimşek, boşanmak isteyen eşinin sevgilisi olduğunu ve bunu kocasına telefonda defalarca söylediğini iddia eden komşu Karataş, "Vesim, defalarda eşinin eve gelmesi için yalvarsa da eşi telefonda 'Benim sevgilim var, ben onunla yaşayacağım, beni arama' demesi onu çok sarstı. Bu da Vesim'i teşvik etmiş olabilir. Eşi, bunları Vesim'e yapmayıp ve ona bunları söylemeseydi, bu süreç olmayabilirdi. Çünkü Vesim, çocuklarını seven, onlara annelik ve babalık yapan bir insandı. Vesim'in ekonomik sorunu yoktu. Bakılabilir, incelenebilir" diye konuştu.

Karataş, cinayetin yaşandığı günden sonra mahallenin üzerinde büyük bir korkunun hakim olduğuna işaret etti. Ayrıca psikolojik desteğin de verilmesinin altını çizen mahalle sakini Mustafa Karataş, "Mahallemiz, çocuklar ve aileler dahil hepsinin psikolojisi bozuk. Bu iyi bir psikolojik tarafından destek sağlanabilirse, çok faydası olacaktır. Kendim de dahil birçok mahalleli 4 gündür uyuyamıyoruz. Çocuklar ise bize soruyor, korku içinde yaşananları anlatmaya çalışıyor. Yaralanan H.N. için ise sürekli 'O çocuk nasıl oldu? Yaşıyor mu?' soruyor çocuklarımız" ifadelerini kullandı.