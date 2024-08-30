İzmir’in Yeşilova Mahallesi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin intihar girişimiyle sarsıldı. Olay sırasında bir saat boyunca çatıdan çatıya atlayarak kendini tehlikeye atan şahıs, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, bu olay karşısında ne yapacaklarını bilemezken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mahallede korku dolu dakikalar

Olayın gerçekleştiği sırada mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı. Çatılar arasında sürekli yer değiştiren kişi, mahallede adeta hayatı durma noktasına getirdi. Olay vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İntihar girişimi son buldu mu?

Bir saat süren bu gerilim dolu anlar, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağza getirdi. Bu beklenmedik olayın ardında yatan nedenler ve şahsın kimliği hala belirsizliğini koruyor...