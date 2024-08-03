Bornova Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yerel tohum bahçelerinde üretilen 50 çeşit atalık tohumla, her yıl yaklaşık 500 bin fideyi ücretsiz olarak üreticilere dağıtıyor.

Bornova Belediyesi’nin yerel tohum ve fide seferberliği, tarımsal çeşitliliği artırma ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi amacıyla hız kesmeden devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurduğu dört yerel tohum bahçesinde, 50 türde atalık tohum üretilerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Atalık tohumların çeşitliliği:

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, aynı türlerin birbirleriyle tozlaşmasını engellemek için farklı araziler kullanarak domates, biber, patlıcan, Bornova kınalı bamyası, salatalık, kavun, karpuz, mısır, kabak, turp, lahana, kereviz, karnabahar, brokoli, pırasa, roka, maydanoz, pancar, pazı, marul ve acur gibi sebzelerin çeşitli cinslerini üretiyor.

Tohum takas şenlikleri ile yaygınlaşma:

Bornova Belediyesi, katıldığı tohum takas şenliklerinde atalık tohumları dağıtarak yerel tohumların korunması ve paylaşılmasını teşvik ediyor. Ayrıca, gelecekte bir tohum bankası kurmayı ve ara verilen Bornova Tohum Takas Şenliği’ni yeniden başlatmayı planlıyor.

Sürdürülebilir tarım için önemli adımlar:

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumların tarımsal çeşitliliğin ve sürdürülebilir tarımın temel taşlarından biri olduğunu belirtiyor. Başkan Eşki, “Bornova Belediyesi olarak yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Ürettiğimiz tohumlar ve fideler ile yerel üreticilerimize destek oluyor, sağlıklı ve doğal ürünlerin üretimine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda, tohum takas şenliklerinde ve tohum bankası projelerimizle bu tohumların geleceğe taşınmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi’nin bu seferberliği, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi adına önemli bir rol oynuyor. Bu girişimler, Bornova’yı tarımda da öncü bir ilçe yapma yolunda ilerliyor.