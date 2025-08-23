Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fen İşleri ekiplerinin yürüttüğü asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. Mevlana Mahallesi 1712/3 Sokak’ta devam eden çalışmaları denetleyen Başkan Eşki, Bornova’nın her noktasını yenileyeceklerini söyledi.

Başkan Eşki, yaptığı açıklamada, “Adım adım Bornova’nın tüm yollarını konforlu hale getireceğiz. Bugün Mevlana Mahallesi’nde zamanla yıpranmış bir sokağın asfaltını atıyoruz. Çamkule, İnönü, Bornova Merkez ve Mevlana gibi ihtiyaç duyulan bölgelerde yol çalışmalarımız sürecek” dedi.

Bornova’nın dört bir yanında yenileme sürüyor

Bornova genelinde sürdürülen asfalt serimi, yol yenileme ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hem merkez sokaklarda hem de çevre mahallelerde yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlar daha güvenli ve konforlu yollarla buluşturuluyor.

Fen İşleri ekipleri hız kesmeden çalışıyor

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yol çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalar, ulaşım konforunu artırarak ilçede yaşam kalitesini yükseltiyor.