CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Şanlıurfa Şehir Hastanesi’ne yönelik personel alım iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada AKP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhamı Günbegi’ye tepki gösterdi. Karadağ, açıklamasında AKP İl Başkanı’nın konuyu sahiplenmesini eleştirdi.

Muhatap kurumlar varken AKP neden tepki gösteriyor?

Karadağ, yazılı açıklamasında, “Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşımımızda herhangi bir isim veya parti zikretmedik. Buna rağmen AKP İl Başkanı’nın cevap vermesi manidardır. Konunun muhataplığına neden bürünüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Gençlerin sesi olmak görevimiz

İşsizlik ve liyakatsizlik sorununa dikkat çeken Karadağ, “Şanlıurfalı binlerce üniversite mezunu genç atanamadığı için inşaatlarda, tarlalarda çalışırken, bu tür iddiaları gündeme getirmek boynumuzun borcudur. Halkımızın yanında olarak adaletli istihdamı savunacağız” dedi.

AKP’nin tepkisi şeffaflığı gölgeliyor

Karadağ, AKP İl Başkanı’nın “iftira” açıklamalarına da tepki göstererek, “İddiaları dile getirenleri susturmak yerine konunun tüm açıklığıyla araştırılması gerekir. AKP İl Başkanı’nın hızlı ve sert tepkisi, toplumun dikkatle izlemesi gereken bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Halkın hakkını savunmak asli görevimiz

Açıklamasının sonunda Karadağ, “Biz her gencin emeğinin karşılık bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkımızı susturmaya, haksızlıkları görmezden gelmeye çalışanlara karşı dimdik duracağız. Halkın hakkını savunmak asli görevimizdir” mesajını verdi.