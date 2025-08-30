Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü Oğuz Aksaç konseriyle kutladı. Binlerce Bornovalının katıldığı etkinlikte marşlar söylendi, halaylar çekildi, zaferin gururu hep birlikte yaşandı.

İzmir’in Bornova ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde coşku dolu bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen etkinlik, Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği türkülerle başladı. Şef Salih Sütoğlu yönetimindeki koro, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Gecenin finalinde ise Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Oğuz Aksaç sahne aldı. Aksaç’ın eserlerine hep bir ağızdan eşlik eden Bornovalılar, 30 Ağustos’un sevincini doruğa taşıdı. Etkinlik boyunca marşlar söylendi, halaylar çekildi ve birlik beraberliğin en güzel örnekleri sergilendi.

Başkan Eşki: “Övünülesi Tarihimizin Bayramını Kutluyoruz”

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Cumhuriyetçiler’in kenti, Atatürk’ün kenti, güzel Bornova’da hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Övünülesi bir tarihimiz, kutlanası zaferlerimiz ve coşkuyla karşıladığımız bayramlarımız var. Sevgili Oğuz Aksaç’a ve bu coşkuya ortak olan Bornovalılara yürekten teşekkür ediyorum.”

20 Yıllık Hayalini Gerçekleştirdi

Başkan Eşki, uzun yıllardır taşıdığı bir hayali de Bornovalılarla paylaştı:

“2006 yılında Oğuz Aksaç’ı ilk kez bir parti yemeğinde dinlemiştim. O gün dedim ki; bir gün Bornova’da belediye başkanı olursam, mutlaka Oğuz Aksaç’ı Bornovalılarla buluşturacağım. Bugün bu hayalim gerçekleşti. Sanatçımız Bornova’ya sesi ve yorumlarıyla onur kattı.”

Çelenk Sunumu ve Anma Törenleri

Kutlamalar gün boyu devam etti. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törene İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tufan Duran katıldı. Daha sonra Işıkkent’teki Polis Şehitliği ziyaret edilerek şehitler anıldı. Öğle saatlerinde ise CHP Bornova İlçe Örgütü, Atatürk anıtına çelenk koyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Bornova’da Zafer Coşkusu

Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik, Bornova’da unutulmaz bir 30 Ağustos gecesine sahne oldu. Marşlar, halaylar ve türküler eşliğinde kutlanan Zafer Bayramı, İzmir’de birlik ve beraberliğin simgesi haline geldi.