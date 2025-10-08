İzmir’in Bornova ilçesinde kamyonetle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Suriyeli Osman Haciali (33) ve Muhammed Ahmed (45), memleketleri Suriye’nin Halep kentinde toprağa verilecek.

Kazanın, iki arkadaşın işten eve dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

İş çıkışı dönüş yolunda feci kaza

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bornova Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

E.G. yönetimindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Osman Haciali’nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Haciali ve arkasında oturan Muhammed Ahmed yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki işçi olay yerinde ve hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve beş çocuk babası Osman Haciali’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve dört çocuk babası Muhammed Ahmed ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Her ikisi de ayakkabıcıydı

Kazanın ardından yapılan incelemede, Haciali ve Ahmed’in Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalıştıkları, işten çıktıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Her iki işçinin cenazeleri, Suriye’nin Halep kentine gönderilerek defnedilecek.

Soruşturma sürüyor

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü E.G.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.