Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir’de yaklaşan il kongresi öncesi kritik bir sürece girdi.

Genel Merkez’in, tutuklu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile yola devam etme kararı, parti içinde rahatsızlık yarattı. Gelişmeler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin bugün İzmir’e gelerek peş peşe toplantılar gerçekleştirdi.

Genel Merkez devreye girdi

CHP’de 39. Olağan Kurultay takvimi işlerken, gözler İzmir il kongresine çevrildi.

17 Ekim Cuma günü yapılacak kongre öncesi, Genel Merkez’in geçtiğimiz hafta aldığı “Aslanoğlu’yla devam” kararı parti örgütünde tartışma yarattı.

13 Ekim’de görülecek duruşmada İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun serbest kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Genel Merkez’in Aslanoğlu’nu “tek aday” olarak destekleme kararı ilçe örgütlerinde tepkiyle karşılandı.

Aytekin ve Yücel İzmir’de kriz toplantısında

Yaşanan rahatsızlık üzerine CHP Genel Merkezi harekete geçti.

Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı’nda ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, ilçe başkanları tek tek dinlenerek kongre sürecine ilişkin görüşleri alındı. Genel Merkez yöneticileri, örgütün taleplerini not alarak istişarelerin süreceğini bildirdi.

Belediye başkanlarıyla ikinci toplantı

İlçe başkanlarıyla yapılan görüşmenin ardından, Genel Merkez heyeti bu kez ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantının ana gündemini, kongre sürecinde izlenecek yol haritası ve Aslanoğlu kararı oluşturdu.

CHP kaynakları, “Genel Merkez örgütün sesini duymak ve kongrede uzlaşı sağlamak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Merkez’in Aslanoğlu kararı

Parti kulislerinde, Genel Merkez’in Şenol Aslanoğlu’yla devam etme kararının “istikrar” gerekçesiyle alındığı belirtiliyor.

Ancak birçok ilçe başkanının, kongrede farklı adayların da yarışması gerektiğini savunduğu öğrenildi.