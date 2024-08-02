Bornova Liseleri LGS Puanları ve Bilgileri
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Bornova Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: 401.87 (% 2.49)
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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İzmir Fen Lisesi
- LGS Puanı: 457.96 (% 0.06)
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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LGS Puanı: Bilgi Yok
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- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: 288.88
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: 239.56
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Yunus Emre Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: 368.56
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: 218.58
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Sağlık Koleji
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Bornova Birikim Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Bornova Fen Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Bornova Sevinç Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel İzmir Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel İzmir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel İzmir Bilyön Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Bornova Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Bornova Uğur Asırlık Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Ege Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Fen Bilimleri Bornova Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Işıkkent Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel İzmir Fen Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel İzmir Tek Ada Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel İz Temel Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Özel Yeşeren Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Özel Okul
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Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: % 6.55
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Bornova Hayrettin Duran Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
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Çimentaş Anadolu Lisesi
- LGS Puanı: Bilgi Yok
- Adres linki
- Tür: Devlet Okulu
Editör: Sühedan Ceren Kıral