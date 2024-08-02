Bornova Liseleri LGS Puanları ve Bilgileri

  1. Bornova Anadolu Lisesi

    • LGS Puanı: 401.87 (% 2.49)
    • Adres linki
    • Tür: Devlet Okulu
      Bornova Anadolu Li̇sesi̇

  2. İzmir Fen Lisesi

    • LGS Puanı: 457.96 (% 0.06)
    • Adres linki
    • Tür: Devlet Okulu
      Izmir Fen Lisesi

  3. Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi

  4. Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  5. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi

  6. Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  7. Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  8. Yunus Emre Anadolu Lisesi

  9. Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi

  10. Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  11. Bornova Sağlık Koleji

  12. Özel Bornova Birikim Anadolu Lisesi

  13. Özel Bornova Fen Lisesi

  14. Özel Bornova Sevinç Anadolu Lisesi

  15. Özel İzmir Anadolu Lisesi

  16. Özel İzmir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

  17. Özel İzmir Bilyön Anadolu Lisesi

  18. Özel Bornova Anadolu Lisesi

  19. Özel Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  20. Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi

  21. Özel Bornova Uğur Asırlık Anadolu Lisesi

  22. Özel Ege Lisesi

  23. Özel Fen Bilimleri Bornova Anadolu Lisesi

  24. Özel Işıkkent Anadolu Lisesi

  25. Özel İzmir Fen Lisesi

  26. Özel İzmir Tek Ada Anadolu Lisesi

  27. Özel İz Temel Lisesi

  28. Özel Yeşeren Anadolu Lisesi

  29. Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi

  30. Bornova Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  31. Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  32. Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi

  33. Bornova Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi

  34. Bornova Hayrettin Duran Anadolu Lisesi

  35. Çimentaş Anadolu Lisesi

Editör: Sühedan Ceren Kıral