Altın, son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak İzmir’de de yükselişini sürdürüyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın 2024 tarihli güncel fiyat listesine göre, özellikle ziynet ve yatırım amaçlı altın çeşitlerinde ciddi artışlar gözlemleniyor.

Güncel altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan altın fiyatları, yatırımcılar ve alıcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. 18, 22 ve 14 ayar altın çeşitlerinin yanı sıra Cumhuriyet ve ziynet altınlarının da fiyatları düzenli olarak güncelleniyor. İşte 2024 yılına ait güncel fiyatlar:

22 Ayar Altın (Gram): 2760 TL

2760 TL 18 Ayar Altın (Gram): 2430 TL

2430 TL 14 Ayar Altın (Gram): 2290 TL

2290 TL Gram Altın: 2760 TL

2760 TL Cumhuriyet Altını: 19.580 TL

19.580 TL Çeyrek Altın: 4840 TL (Yeni) / 4830 TL (Eski)

4840 TL (Yeni) / 4830 TL (Eski) Yarım Altın: 9680 TL (Yeni) / 9660 TL (Eski)

9680 TL (Yeni) / 9660 TL (Eski) Ziynet Altını: 19.360 TL (Yeni) / 19.320 TL (Eski)

Fiyatlardaki dalgalanmalar

Altın fiyatlarındaki bu artış, global ekonomik gelişmelere ve Türkiye'nin iç piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Özellikle döviz kurlarındaki artış ve enflasyon oranlarının yükselmesi, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarının sürekli olarak yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

İzmir’de altın yatırımı

İzmir’de altın yatırımcıları, kuyumculuk sektörünün kalbinin attığı yerlerden biri olan İzmir Kuyumcular Odası’nın açıkladığı güncel fiyatları yakından takip ediyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte özellikle Cumhuriyet altını ve ziynet altınlarına olan talep artmış durumda. Yatırımcılar, bu fiyat artışlarını değerlendirerek uzun vadeli kazanç hedefliyor.