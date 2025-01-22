Bornova Belediyesi, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında düzenlediği yarıyıl tatili satranç turnuvası ile çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Başkan Ömer Eşki’nin öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, dereceye giren 10 çocuk madalyalarını alırken, turnuva çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Her ay turnuva heyecanı

Belediyenin kurs merkezlerinde, 7-14 yaş arası toplam 232 çocuk bu kış satranç eğitimi alıyor. Ayda bir düzenlenen turnuvalar, çocukların stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yarışma deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Başkan Eşki, bu turnuvalarla gençlerin hem zihinsel gelişimine hem de sosyal bağlarına katkı sağlandığını belirtti.

"Geleceği inşa ediyoruz"

Başkan Ömer Eşki, turnuva ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Satranç, çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştiren ve stratejik karar almayı öğreten değerli bir spor. Bornova Belediyesi olarak, onların hem bireysel gelişimlerine hem de sosyal hayatlarına katkıda bulunacak etkinliklere öncelik veriyoruz. Bu tür etkinliklerle geleceği inşa ediyoruz. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.”

Turnuvaya katılan çocukların aileleri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bornova Belediyesi’nin bu tür organizasyonlara verdiği destek için teşekkür etti. Çocuklar ise hem eğlenip hem de öğrendiklerini ifade ederek, gelecek turnuvalara da katılmak istediklerini belirtti.