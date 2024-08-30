Bornovalı Çocukların Gözünden Bornova Sergisi Açıldı

Bornova Belediyesi, sanata ve çocuklara verdiği desteği "Bornovalı Çocukların Gözünden Bornova" adlı sergiyle bir kez daha ortaya koydu. Sergi, Yaz Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında fotoğrafçılık eğitimi alan 10 çocuğun eserlerinden oluşuyor ve Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çocukların objektifinden Bornova

Sergi, Bornova’nın doğal ve kültürel zenginliklerini çocukların bakış açısından sunarken, sanata yeni bir soluk kazandırıyor. Çocukların kendi gözlerinden yansıttıkları fotoğraflar, ziyaretçileri Bornova’nın farklı köşelerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

"Çocuklarımızın sanata olan sevgisini destekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, serginin açılışında yaptığı konuşmada çocukların sanata olan ilgisini desteklemenin önemine değindi. Başkan Eşki, “Çocuklarımızın sanata olan sevgilerini ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak bizler için büyük mutluluk. Bu sergi, çocuklarımızın Bornova’yı nasıl gördüklerini bizlere aktarıyor ve onlara yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bornova Belediyesi olarak, onların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi

"Bornovalı Çocukların Gözünden Bornova" sergisi, çocukların sanatsal bakış açısını gözler önüne sererek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. 8 Eylül’e kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açık kalacak olan sergi, Bornova’nın ruhunu çocukların objektifinden yansıtıyor.