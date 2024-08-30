Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı.

"Zaferimiz kutlu olsun"

Başkan Kurtulmuş, mesajında "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbâli için hiç düşünmeden "Ya İstiklâl Ya Ölüm" diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır.



30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun…



Allah’a hamdolsun… pic.twitter.com/8YQpPaP2Bb — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 30, 2024