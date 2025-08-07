İzmir Büyükşehir Belediyesi, Varyant’taki tarihi Şato Binası’nı sosyal yaşam alanına dönüştürdü. Daha önce Şato Kütüphanesi olarak gençlere hizmet veren yapı, artık terasları, kafesi ve kültürel etkinlik alanlarıyla tüm kentlilerin kullanımına açıldı.

Şato’nun alt katında hizmet vermeye başlayan İzmirli Kahve, Güzel İzmir Hareketi ve Grand Plaza A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirildi. Kafeterya, eşsiz İzmir manzarasına karşı keyifli bir mola alanı sunarken; her hafta düzenlenen kültür, tasarım ve dans etkinlikleriyle de dikkat çekiyor.

Başkan Tugay gençlerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Şato’yu ziyaret ederek kafeyi gezdi, gençlerle sohbet etti. Gençlerin fikirlerinin her zaman değerli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Daha çok kullanmanız için ne gerekiyorsa yaparız, siz yeter ki isteyin” dedi.

Gençlerden tam not

Şato Kütüphanesi’ni kullanan Aydan Erkocaoğlan, “Artık kafe de var. Daha sık geleceğim. Başkanımıza teşekkür ederim” dedi. Turan Savaş ise, “Kafe hizmeti çok iyi oldu. Teraslar artık çok daha canlı” diye konuştu.

Her cumartesi tango gecesi

Şato’nun farklı kotlardaki terasları, sadece manzara keyfi sunmuyor; aynı zamanda etkinlik alanına dönüştürüldü. Özellikle her cumartesi düzenlenen tango geceleri, İzmirlilerin büyük ilgisini çekiyor. Kültür ve tasarım atölyeleriyle de farklı kesimlere hitap eden Şato, İzmir’de yeni bir sosyal merkez haline geldi.