Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabah mesaisine Bornova İletişim Merkezi’nde başlayarak, vatandaşların çağrılarına bizzat yanıt verdi. Başkan Eşki, çalışanlarla sohbet edip, iletişim hattını arayan Bornovalıların taleplerini dinleyerek not aldı. Vatandaşlar, Eşki ile yüz yüze görüşmenin memnuniyetini dile getirirken, Başkan Eşki iletişimin modern belediyecilikteki kritik rolüne vurgu yaptı.

Güçlü İletişim, Güven Sağlıyor

Başkan Eşki, iletişimin etkin olmasının belediyecilikteki önemine dikkat çekerek, vatandaş memnuniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. “İletişim Merkezi’ne gelen her çağrı bizim için önemli. Vatandaşlar, hem sorunlarını iletebiliyor hem de hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabiliyorlar. Bugün onlara doğrudan cevap verebilmek benim için de güzel bir tecrübe oldu,” dedi. Eşki, belediyecilikte çözüm odaklı yaklaşımın altını çizdi.

Şikayetlerin Azalması Hedefi

Başkan Eşki, İletişim Merkezi’nin günde ortalama 700 çağrı aldığını ve bu çağrıların yarısının belediye dışındaki kurumlarla ilgili olduğunu açıkladı. “Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İzmirgaz gibi kurumlarla ilgili talepler yönlendiriliyor; belediyenin sorumluluğundaki konular ise mümkün olan en hızlı şekilde çözüme kavuşturuluyor,” dedi. Eşki, projelerin hayata geçmesiyle şikayetlerin azalacağını vurguladı.

Üçüncü Yıl Kutlaması

Bornova İletişim Merkezi’nin üçüncü yılı dolayısıyla Başkan Eşki, bir kutlama düzenleyerek, hazırlanan pastayı Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve diğer konuklarla birlikte kesti. Çalışanlara özverili çalışmaları için kukulent çiçeği hediye etti.