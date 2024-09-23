Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eski hakem Mustafa Çulcu, Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasını yöneten hakem Zorbay Küçük hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Çulcu, Zorbay Küçük'ün, bir önceki Merkez Hakem Kurulu’na (MHK), büyük takımların maçlarını yönetmek istemediğini sözlü olarak ilettiğini ileri sürdü.

Çulcu, açıklamasının devamında Zorbay Küçük'ün bu sezon da benzer bir talepte bulunduğunu belirtti. 32 yaşındaki FIFA hakemi Küçük'ün, bu kez bir büyük takımın maçına çıkmak istemediğini yazılı bir dilekçeyle ifade ettiğini iddia eden Çulcu, bu durumun hakemlik kariyerinde dikkat çeken bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Canlı yayında yapılan açıklamalar:

Bu iddiaların ardından Zorbay Küçük’ün hakemlik kariyeri ve gelecekte büyük takımların maçlarına atanıp atanmayacağı merakla bekleniyor.

Editör: Engin Keskin