Eski hakem Mustafa Çulcu, Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasını yöneten hakem Zorbay Küçük hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Çulcu, Zorbay Küçük'ün, bir önceki Merkez Hakem Kurulu’na (MHK), büyük takımların maçlarını yönetmek istemediğini sözlü olarak ilettiğini ileri sürdü.

Çulcu, açıklamasının devamında Zorbay Küçük'ün bu sezon da benzer bir talepte bulunduğunu belirtti. 32 yaşındaki FIFA hakemi Küçük'ün, bu kez bir büyük takımın maçına çıkmak istemediğini yazılı bir dilekçeyle ifade ettiğini iddia eden Çulcu, bu durumun hakemlik kariyerinde dikkat çeken bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Canlı yayında yapılan açıklamalar:

🎙️ Mustafa Çulcu: Zorbay Küçük, bir önceki MHK’ya sözlü olarak 4 büyük takımın maçına çıkmak istemediğini ifade etmiş. Bu sene de başka bir büyük takım hakkında ‘Ben bu takımın maçına çıkmak istemiyorum’ diye yazılı bir dilekçe vermiş. pic.twitter.com/bO2YC3HJmF — A Spor (@aspor) September 22, 2024

Bu iddiaların ardından Zorbay Küçük’ün hakemlik kariyeri ve gelecekte büyük takımların maçlarına atanıp atanmayacağı merakla bekleniyor.