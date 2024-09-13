CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Belediyesi'nin motokuryeler için geliştirdiği "Motokurye Parkı"nın ülke genelinde örnek teşkil edebileceğini belirtti. Özel, projeyi SODEM bünyesindeki Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'nde önerilen projeler arasına dahil edeceklerini ve bu modelin tüm Türkiye’de uygulanabileceğini ifade etti.

Motokurye Parkı'nın açılışı ve CHP liderinin ziyareti

Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Motokurye Parkı, motokuryelere yönelik önemli bir destek sunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarnıç Köyü’ndeki cami temel atma töreninin ardından Çamdibi Atatürk Parkı’ndaki etkinliğe katılmak üzere yola çıktı. Geçiş güzergahında, Motokurye Parkı’nda bulunan motokuryeler tarafından karşılanan Özel, projeye olan ilgiyi ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Motokuryelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm

Son yıllarda motokuryeliğin hızla yaygınlaşması ve bu mesleğin pandemi döneminde beklenenden 30 kat daha fazla büyümesi, sektörde ciddi bir güvencesizlik sorunu yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu soruna dikkat çekerek, CHP'nin motokuryelerin sesini duyuran ilk siyasi parti olduğunu vurguladı. Özel, bu konudaki hassasiyetlerinin CHP’li belediyeler tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Motokurye Parkı'nın özellikleri ve gelecek perspektifi

Motokurye Parkı, kapalı alanı, tuvaletleri ve kışın korunaklı yapısı ile dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı, bu modelin başarılı olması durumunda Türkiye genelinde uygulanabilirliğinin değerlendirileceğini belirtti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin bu projedeki katkıları ve gelişim süreci, CHP'nin yeni nesil belediyecilik anlayışında önemli bir adım olarak görülüyor.

Motokuryelere destek ve gelecek planları

Başkan Eşki, Motokurye Parkı’nın sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda motokuryelerin örgütlenmesi ve haklarını savunmaları için bir mücadele alanı olarak işlev göreceğini ifade etti. Bu park, motokuryelerin tehlikeli meslek sınıfına dahil edilmesi için bir hareket merkezi olacak.

Ankara Kuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye, motokuryeler için düzenlenen park nedeniyle teşekkürlerini iletti. Motokuryelere yönelik bu önemli adımın, diğer belediyeler için de örnek teşkil etmesini beklediklerini ifade etti.

Parkın kapasitesi ve imkanları

Motokurye Parkı, Kazım Dirik Mahallesi Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı içinde 4 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve aynı anda 100 motoru park edebilme kapasitesine sahip. Parkta, motokuryelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için büfe ve tuvalet de bulunuyor. Bu düzenlemeler, hem motokuryelerin yaşam kalitesini artırmayı hem de çevredeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefliyor.