Burhaniye Belediyesi, gençlerin eğitimine destek olma amacıyla üniversite çalışmalarına geri ödemesiz burs sağlıyor. Burs başvuruları 9-20 Eylül 2024 tarihleri ​​arasında yapılabilir. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu adımın sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı.

Başvurular için tarihler ve yer

Burhaniye Belediyesi, üniversite öğrencilerine burs yapabilecekleri bir fırsat sunuyor. Başvurular, 9-20 Eylül 2024 tarihleri ​​arasında Burhaniye Belediyesi Halk Masası'ndan kabul edilecek. Başvuru sahiplerinin ikametgahı, aile gelir durumu ve başarı puanı gibi değerlendirme açısından değerlendirileceği belirtildi.

Burs kriterleri ve değerlendirme

Burs almaya hak kazanan kişi, bir komisyon tarafından seçilecek. Değerlendirmede ikametgah, aile gelir durumu ve başarı puanı gibi faktörler dikkate alınacaktır. Bu sistem, adil ve şeffaf bir seçim sürecinin sağlanması amacıyla yapılmıştır.

Başkan Ali Kemal Deveciler'den açıklama

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, burs imkanının önemine değindi: “Gençlerimizin eğitimi, geleceğe yönelik yapılan en büyük yatırımdır. Burhaniye Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız, üniversitede okuyan gençlerimize geri ödemesiz burs imkanı sağlama eğitim seçeneklerinde destek alabilirsiniz. Başarılı bunların yanında olmak, bu süreçte onlara destek vermek bizim için büyük bir gururumuzdur.”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla süreklilik

Burhaniye Belediyesi, geçmiş yıllarda üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs sağlayarak sosyal belediyecilik anlayışını sürdürmüştür. Bu uygulama, belediyenin gençlere verdiği değer ve eğitimin kayıtlı olduğu şekilde ortaya çıkıyor.