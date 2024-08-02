Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Kent Lokantası projesinin detaylarını paylaştı. Eşki, "Bu lokantalarda vatandaşlara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunacağız. Ayrıca, İZBAŞ bünyesindeki çay ocakları ve tuvaletlerin işletmesini Bornova Belediyesi'ne geçirerek daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz," dedi.

Gündem sosyal belediyecilik

Bornova Belediyesi'nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'ndeki Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi ve onaylanması komisyonlara havale edildi. Meclis, ilgili maddeyi oylamak üzere 6 Ağustos'ta tekrar toplanacak.

Kent lokantası üç noktada hizmete giriyor

Başkan Eşki, Kent Lokantaları'nın Çamdibi, Kızılay ve Mevlana Mahalleleri'nde hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. "İlk etapta Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki lokantamız hazır. Diğer iki lokantayı Kızılay ve Mevlana Mahalleleri'nde açacağız. Menüde ana yemek, çorba, meyve/tatlı ve pilav/makarna bulunacak ve sadece 50 TL'ye satılacak," dedi.

İZBAŞ tuvalet ve çay ocakları Bornova Belediyesi'ne geçiyor

Toplantıda, İZBAŞ bünyesindeki 21 tuvalet ve çay ocağının işletme hakkının Bornova Belediyesi'ne devri de görüşüldü. Başkan Eşki, "Tuvaletler ücretsiz olacak, çay ocaklarındaki fiyatlar ise piyasa şartlarına göre çok daha uygun olacak," şeklinde konuştu.

Sosyal dayanışma güçleniyor

Başkan Eşki, sosyal belediyeciliğin temel prensiplerini vurgulayarak, "Sosyal belediyecilik, her vatandaşın ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeyi ve onların yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Kent Lokantası projemizle dar gelirli Bornovalıların yanında olmayı, onlara destek sağlamayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.