Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıt dışı elektrik tüketimine yönelik sıkı bir mücadele başlattı. Şirket, enerji şebekesine zarar veren ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya kalan kaçak elektrik kullanıcıları hakkında savcılıklara başvuracağını duyurdu. İlk adımını Şırnak'ın Cizre ilçesinde atan şirket, burada 26 abone için suç duyurusunda bulundu.

"Elektrik dağıtım şebekelerini korumak hepimizin görevi"

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yaptığı açıklamada, "Elektrik dağıtım şebekeleri kamu malıdır ve bu şebekelerin korunması hepimizin görevidir. 2013'ten bu yana kayıt dışı tüketimi yüzde 76'dan yüzde 42'ye çekerek ciddi bir ekonomik katkı sağladık. Ancak hala kaçak elektrik kullananlar, hem ekonomik hem de güvenlik açısından ciddi riskler oluşturuyorlar" dedi.

Ekonomik ve güvenlik açısından sorun

Arvas, şirketin daha önce "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla başvurduğunu ancak artık "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla hukuki süreç başlatacaklarını belirtti. Şirket yetkilisi, özellikle yeraltı kablolarına zarar veren kaçak elektrik kullanıcılarının, enerji arzını kesintiye uğrattığını vurgulayarak, bu durumun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik sorunlarına da yol açtığını ifade etti.

8 yıla kadar hapis cezası

Kaçak elektrik kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacağını söyleyen Arvas, "TCK'nın 152'nci maddesi uyarınca, enerji arzını aksatan ve kamu hizmetini tehlikeye atanlar 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirler" diye konuştu.