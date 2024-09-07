Bornova Belediyesi, ilçeye özgü iki coğrafi işaretli tarımsal ürünü, Bornova Kınalı Bamyası ve Bornova Misket Üzümü'nü bir araya getirerek lezzet dünyasında çığır açan bir yeniliğe imza attı. Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, bu iki değerli ürün, koruk suyunda kurutularak tamamen doğal ve yenilikçi bir tat kazandı.

Lezzet atölyelerinde eşsiz bir deneyim

Urla Aşçılar Derneği Başkanı Nurten Baysal’ın rehberliğinde düzenlenen atölyelerde, Bornova Kınalı Bamyası ve Misket Üzümü'nden çeşitli tatlar denendi ve sonuç olarak lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu. Elde edilen en dikkat çekici ürün, Bornova Kınalı Bamyası Sosu oldu. Koruk suyu ile harmanlanan bu sos, mezeler ve soğuk atıştırmalıklar için ideal bir tat sunuyor.

Uluslararası İzmir Fuarı'nda ilgi gördü

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu yenilikçi lezzetlerin ilk kez Uluslararası İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere sunulduğunu belirtti. Başkan Eşki, "Fuar boyunca standımızda düzenlediğimiz tadım etkinliklerine gösterilen ilgiden memnun olduk," diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.